توقعات .. فكرة برنامج رامز جلال في رمضان 2021

على مدار 10 سنوات كاملة، اعتادت البيوت المصرية على برنامج المقالب الذي يرتبط بشهر رمضان الكريم للنجم رامز جلال.

وحقق رامز جلال من خلالها أعلى نسب مشاهدات عالية، مكّنته من تقديم مواسم متعددة بأفكار مختلفة كل عام تفرض المكان والأدوات المُستخدمة في تنفيذ المقلب.

وفي هذا التقرير ترصد الوفد أكثر الأفكار مرجحة لبرنامج رامز جلال، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2021:-

1- رامز في البركان: ومن المقرر أن تتعاقد شركة أجنبية مع أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام، وتبدأ تتفاوض معه على عمل سينمائي خطير مع نجوم هوليوود، ثم يسافر النجم إلى ولاية ألاسكا ليبدأ التصوير، والذي سيكون بجانب بركان ألاسكا، والذي يعد من أخطر براكين في العالم، ثم يقنعون النجم بأن البركان أخر مرة انفجر كان منذ 10 سنوات.

وبالتالي يركب النجم طائرة هليكوبتر لتصوير المشهد المخصص، وفاجأة يبدأ

البركان يثور، ثم يبدأ الدخان يتصاعد، ويكون رامز راكبًا الطائرة ذاتها، حيث يؤدي دورمساعد الطيار، والذي يبدأ في إخافة ورعب الضيف.

ولكن هذا البركان مجرد بركان صناعي، وهيكون بجانب بركان ألاسكا الأصلي، حيث سيتم تجهيزه بالمفرقعات الصوتية، والدخان الكثيف، بالإضافة إلى الألعاب النارية.

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2- رامز خارج نطاق الخدمة: وكان هذا البرنامج من أكثر البرامج توقعًا لرمضان 2020، إلا أن رامز امتنع عن تنفيذ فكرته، لأسباب غير معروفة، وتدور أحداث العمل عن فريق العمل يكلم نجم للظهور في إحدى البرامج مع إحدى الإعلاميين المشهورين، وأول ما يبدأ البرنامج يقدم الإعلامي مشورب للضيف ويكون المشورب به منوم.

ثم عندما ينام الضيف يضعه رامز داخل تابوت، ويضع التابوت داخل مكان مظلم ثم يسمع صوت صراخ عالي وناس تبكي عليه، حتى يظن

أنه بالفعل قد مات، ثم يتنكر رامز في صورة ملاك حيث يبدأ يسأل الضيف عن أعماله في الدنيا، وعندما ينهار الضيف من الخوف يفاجأه رامز بأنه مجرد مقلبًا.

3- رامز في قطار الموت: وتدور أحداثه حيث أن فريق العمل سيقنع الضيف بأنه في رحلة سفاري خارج مصر، وبعد وصولهم للبلد المحددة، ثم يبدأ اصطحاب الضيف داخل أحد القطارات للتنقل من مكان إلى أخر.

وعند وصول القطار إلى نقطة محددة يحدث أشياء مرعبة مثل عدم وجود فرامل، وعطل محرك، وذلك داخل إحدى الأنفاق المظلمة، ثم انقطاع الأنوار، ثم يتوقف القطار ويدخل رامز من الشباك متنكرًا على شكل الزمبي، حيث يفزع الضيف، ثم يكشف رامز نفسه للضيف، وينتهي المقلب.

ومن المقرر أن يتم كشف الفكرة رسميًا قبل شهر رمضان المبارك بأيام قليلة، ومن المقرر عرض البرنامج على شاشة قنوات MBC.

يذكر أن النجم رامز جلال قدم مؤخرًا برنامج رامز مجنون رسمي، وساعدته في المقلب الفنانة أروى، وتعتمد فكرة البرنامج على دعوة الضيوف ﻹجراء برنامج حواري مع الفنانة أروى، وتدعو الضيف لكرسي الاعتراف وسؤال مجموعة من اﻷسئلة من ضمنها فقرة عن رأيه في رامز جلال الذي يخرج ويفاجئ الضيف.