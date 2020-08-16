في هذا الموعد .. سيف نبيل يحيي حفلًا غنائيًا في دبي اوبرا

يحيي الفنان سيف نبيل حفلًا غنائيًا يوم الخميس الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، على مسرح دبي اوبرا، وذلك ضمن مهرجانات صيف دبي. ونشر سيف نبيل برومو الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements يذكر أن الفنان سيف نبيل طرح مؤخرًا كليب بعنوان لو، والكليب من إخراج حسين شعلان، والأغنية من كلمات علي البدر، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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