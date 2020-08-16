الهولندي كومان.. الخيار الأول لتدريب برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 10:36 مساءً

لا زالت تداعيات الهزيمة التاريخية التي تلقاها فريق برشلونة بدوري ابطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف ، تدفع غدارة النادي الكتالوني للبحث عن مدير فني يقود سفينة برشلونة لمنصات التتويج مجددا .

بات رونال كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، هو المرشح الأول لتولي تدريب برشلونة، في الموسم المقبل.

وذكرت قناة “سكاي سبورت إيطاليا” أن إدارة برشلونة استقرت على إقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق، ليكون هو أولى ضحايا الفضيحة التي حدثت للفريق الكتالوني ضد بايرن ميونيخ الألماني مساء يوم الجمعة الماضي.

وتعرض برشلونة لأسوأ هزيمة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، حينما سقط ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8 في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية “لشبونة” ضمن ربع نهائي المسابقة.

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وعقب الهزيمة تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي هو المرشح الأول لخلافة سيتين، غير أن هذا الأمر يرفضه اللاعبين، بسبب تصريحات بوكيتينو العدائية السابقة ضد النادي الكتالوني.

ورغم تراجع بوكيتينو مؤخرا عن تلك التصريحات وإبدائه الاحترام لبرشلونة، غير أن اللاعبين يرفضون ذلك، ويفضلون استقدام مدرب آخر.

صحيفة “موندو ديبورتيفو “الكتالونية ذكرت أن كومان بات هو المرشح الأول على طاولة إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق الكتالوني، بعد استبعاد خيار بوكيتينو، وذلك لـ3 أسباب.

السبب الأول يتمثل في أن كومان ينال ثقة قطاع عريض داخل إدارة نادي برشلونة، عكس بوكيتينو، هذا إلى جانب معرفته بالبارسا وتاريخه، كونه كان أحد لاعبيه سابقا خلال تسعينيات القرن الماضي، هذا إلى جانب تمتعه بشخصية قوية تحتاجها غرفة ملابس الفريق.

ويأتي السبب الثاني، وهو ما قدمه كومان في مسيرته التدريبية، خاصة الطفرة الكبيرة التي أحدثها في منتخب هولندا، والذي حوله من فريق يعاني إلى منتخب وصل لنهائي النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن التأهل لـ”يورو 2020”.

آخر الأسباب، وهي تصريحات كومان الكثيرة، والتي أعلن من خلالها صراحة عن أن حلمه التدريبي هو أن يجلس على مقعد المدير الفني لبرشلونة، حتى أن شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية، كشفت عن قيام كومان بشراء منزل قبل عدة أشهر بمدينة “برشلونة”، ما يوحي بأنه يتحضر لتولي تدريب الفريق.