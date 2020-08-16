انسحابات بالجملة وحوادث قوية…. دوفيتسيوزو يتوّج في النمسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - أحرز الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى ، الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة “موتو جي بي”، على حلبة “ريد بُل” في سبيرلبرغ، بعد ساعات قليلة من الكشف عن أنه سيترك فريقه “دوكاتي” نهاية الموسم.

شهد السباق انسحابات عدة جراء اعطال ميكانيكية وحوادث التصادم، أبرزها بين الفرنسي يوهان زاركو والإيطالي فرانكو موربيديللي، مما أدى إلى تحطم دراجتيهما وانتشار الحطام على الحلبة، ما اسفر عن ايقاف السباق لحين تنظيف الحلبة.

وتم إجلاء موربيديللي، الذي بقي على الأرض، على نقالة، ولكن كاميرات التلفزيون أظهرته بعد ذلك وهو يمشي، بدعم من الطاقم الطبي.

وحقق دوفيتسيوزو، وصيف البطل في الأعوام 2017 و2018 و2019، فوزه الـ15 في فئة “موتو جي بي”.

وفي ما يأتي ترتيب الدراجين الخمسة الأوائل:

1- الإيطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) 28:20,853 دقيقة

2- الإسباني خوان مير (سوزوكي) بفارق 1,377 ثانية

3- الأوسترالي جاك ميلير (دوكاتي) بفارق 1,549 ث

4- الجنوب أفريقي براد بيندر (كاي تي ام) بفارق 5,526 ث

5- الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) بفارق 5,837 ث

وترتيب بطولة العالم بعد الجولة الرابعة:

1- الفرنسي فابيو كارتارو 67 نقطة

2- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو 56

3- الإسباني مافريك فيناليس 48

4- الجنوب أفريقي براد بيندر 41

5- الإيطالي فالنتينو روسي 38

مارتن يفوز بسباق فئة “موتو 2”

وتوّج الإسباني جورج مارتن بلقب فئة “موتو 2” ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم، وقد شهد السباق حادثاً أدى إلى إيقافه في اللفة الأولى، قبل ان يستأنف لاحقاً.

وهو الفوز الأول للإسباني بعد تفوقه على لوكا ماريني (الأخ غير الشقيق لأسطورة الدراجات النارية الإيطالية فالنتينو روسي)، الذي تصدر ترتيب بطولة العالم.

وحصل الحادث بعد انطلاق السباق بوقت قصير بين الإيطالي إينيا باستيانيني، الذي فقد السيطرة على دراجته خلال خروجه من أحد المنعطفات لتستقر في وسط الحلبة، ويصطدم بها الماليزي حفيظ سياهرين الذي كان يقود دراجته بأقصى سرعة، ما أسفر عن تحطمها وإصابته الأمر الذي استدعى تدخل سيارات الاسعاف والفرق الطبية لمعالجته على أرض الحلبة.

وأكد المنظمون أن الدراج الماليزي كان في كامل وعيه، لكنه أصيب بكدمات في حوضه ووركه.

كم أدى تطاير حطام الدراجة إلى سقوط دراجتي الإسباني ادغار بونز والاندونيسي اندي فريد ازديهار.

واستؤنف السباق بعد تنظيف الحلبة، ليؤدي إلى فوز مارتن (22 عاماً) حامل لقب بطل العالم لفئة “موتو 3” عام 2018.

وفي ما يأتي رتيب الدراجين الخمسة الأوائل:

1- الإسباني جورج مارتن (كاليكس) 19:24,723 دقيقة

2- الإيطالي لوكا ماريني (كاليكس) بفارق 2,195 ثانية

3- الألماني مارسيل شروتر (كاليكس) بفارق 4,782 ث

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4- البريطاني سام لوس (كاليكس) بفارق 7,249 ث

5- الإسباني تشافي فيرج (كاليكس) بفارق 7,325 ث

وترتيب بطولة العالم بعد الجولة الخامسة:

1- الإيطالي لوكا ماريني 78 نقطة

2- الإيطالي إينيا باستيانيني 73

3- الإسباني جورج مارتن 59

4- البريطاني سام لوس 59

5- الياباني تيتسوتا ناغاشيما 55

أريناس يحرز ثالث ألقابه في النمسا في “موتو 3”

وأحرز الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي ام) لقب فئة “موتو 3″، الجولة الخامسة من بطولة العالم.

وانضم إلى أريناس في منصة التتويج مواطنه جاومي ماسيا والبريطاني جون ماكفي بعد معاقبة الياباني آي اوغورا والإيطالي سيليستينو فييتي والجنوب أفريقي ادريان بيندر لتجاوزهم المضمار في المنعطف الأخير.

وعزز أريناس صدارته لترتيب البطولة متفوقاً على ماكفي بفارق 28 نقطة، واوغورا 30 نقطة.

وهو الفوز السادس لأريناس (23 عاماً) في مسيرته التي انطلقت عام 2015، علماً أن أفضل ترتيب له في بطولة العالم كان احتلاله المركز 11 في العام الماضي.

ويقام السباق المقبل على الحلبة نفسها في 23 من الشهر الحالي.

وفي ما يأتي ترتيب الدراجين الخمسة الأوائل:

1- الإسباني البرت اريناس (كاي تي ام) 37:25,323

2- الإسباني جاومي ماسيا (هوندا) بفارق 0,049 ثانية

3- البريطاني جون ماكفي (هوندا) بفارق 0,447 ث

4- الياباني آي اوغورا (هوندا) بفارق 0,121 ث

5- الإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي ام) بفارق 0,292 ث

وترتيب بطولة العالم بعد الجولة الخامسة:

1- الإسباني البرت أريناس 95 نقطة

2- البريطاني جون ماكفي 67

3- الياباني آي اوغورا 65

4- الياباني تاتسوكي سوزوكي 50

5- الإسباني راوول فرنانديز 43.