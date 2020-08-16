شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيب" ثانى الأفلام المصرية بالمسابقة الرسمية لمهرجان السينما الإفريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاختيار على الفيلم القصير "حبيب" للمشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية بتولوز - فرنسا – الذى ينطلق فى الفترة ما بين 23 وحتى 30 أغسطس، وذلك بعدما حظى الفيلم بعرضه العالمى الأول فى مهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما نافس أيضاً فى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ويعد "حبيب" الفيلم المصرى الثانى الذى يتم اختباره للمشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجات السينما الافريقية بتولوز – فرنسا – بعد فيلم "هذه ليلتى" بطولة ناهد السباعى، والذى انطلق عرضه العالمى الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولى فى دورته الثالثة العام الماضى، كما فاز مؤخراً بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا.



سيد رجب وسلوى محمد على

ويعتبر فيلم "حبيب" هو أول أعمال القصيرة للنجم القدير سيد رجب، وتدور أحداثه حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

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"حبيب" بطولة سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحى، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي، من تأليف وإخراج شادي فؤاد.



فيلم حبيب