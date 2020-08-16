منى زكي تدعو للتبرع من أجل أطفال لبنان

Aug 16, 2020
وجهت النجمة المصرية منى زكي رسالة الى العالم لمساعدة أطفال لبنان من خلال التبرع لصالح اليونسيف وذلك بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من آب الجاري وأدى الى سقوط المئات من الضحايا.
وكتبت “زكي” عبر حسابها على موقع تويتر: “كل بيت في لبنان موجوع بسبب الذي حصل في بيروت.. الذي فقد أحداً عزيزاً عليه.. والذي أصيب.. والذي بيته هدم… لبنان يعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا اليوم كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف كي نساعد كل طفل تبرعوا من خلال هذا اللينك https://help.unicef.org/beirut-explosions?country=31&selected_country=31
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