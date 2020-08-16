منى زكي تدعو للتبرع من أجل أطفال لبنان

وجهت النجمة المصرية منى زكي رسالة الى العالم لمساعدة أطفال لبنان من خلال التبرع لصالح اليونسيف وذلك بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من آب الجاري وأدى الى سقوط المئات من الضحايا.

وكتبت “زكي” عبر حسابها على موقع تويتر: “كل بيت في لبنان موجوع بسبب الذي حصل في بيروت.. الذي فقد أحداً عزيزاً عليه.. والذي أصيب.. والذي بيته هدم… لبنان يعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا اليوم كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف كي نساعد كل طفل تبرعوا من خلال هذا اللينك https://help.unicef.org/beirut-explosions?country=31&selected_country=31