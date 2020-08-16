انتظروا “جاني في ملعبي” لمحمد نور ولايف ستايلز ستوديوز خلال ساعات

كشفت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عن برومو كليب أغنية الفنان محمد نور“جاني في ملعبي”، معلنة رسميًا العد العكسي لطرح الفيديوكليب بالكامل.

الأغنية مصرية كلمات والحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لإسلام ساسو اما ميكس وماستر ياسر أنور، وقد وُصِفَت الأغنية “بالحماسية والخطيرة” وقد وقعتها المخرجة المتميزة بتول عرفة. ومن المتوقع صدورها بالكامل على قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية عبر موقع يوتيوب خلال الساعات المقبلة.

وكان الفنان محمد نور، قد أكد في اتصال سابق مع موقع “الخليج 365” أن الأغنية رائعة وخطيرة، حيث أثنى “نور” على الطاقة الايجابية التي يستمدها من رجل الأعمال فهد الزاهد صاحب الشركة المنتِجة خلال تواصلهما بالمراسلات الصوتية، مشدداً أنه دائماً ما يأخذ القوة منه وبالتالي يحمّسه على العمل لتقديم عمل فني مميز.