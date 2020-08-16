شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم داعمون لـ ترامب وآخرون لجو بيدن بانتخابات الرئاسة الامريكية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك نجوم و مشاهير الولايات المتحدة الأمريكية في اختيار الرئيس الأمريكي وذلك في 3 نوفمبر المقبل ، حيث سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنافس الديمقراطي جو بايدن .

فمن أبرز النجوم الداعمين لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكي هي الممثلة الأمريكية روزان بار في أغسطس من عام 2018 ، قامت روزان بالتغريد وكتابة رسالة إلى متابعيها تقول "رؤية 2020" ، وأظهرت الصورة التي نشرتها مع الرسالة أنها ترتدي قبعة دونالد ترامب ، و كشفت النجمة الشهيرة أنها ما زالت مقتنعة تماما بالتصويت للرئيس الحالي في الانتخابات المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل.



الممثلة الأمريكية روزان بار

كذلك النجم العالمي جون فويت و الذي رشح لجائزة الأوسكار عدة مرات ، يسعي دائما لأظهار دعمه لدونالد ترامب في انتخابات الرئاسة ، و تضم أيضا قائمة النجوم المؤيدين لترامب كل من الممثل سكوت بايو و الممثلة ستايسي داش ، وذلك حسب موقع " بيبول " .



جون فويت

و كان نجم الراب الشهير كاني ويست واحد من أهم النجوم الذين كان من المقرر أن يدعم ترامب لكن ويست قرر أن يترشح هو نفسه للرئاسة الامريكية و هو ما اثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية .

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كاني ويست

اما عن النجوم الذين قرروا انتجاب جو بيدن فتضم القائمة كل من الممثل روب راينر ففي نهاية عام 2019 ، كتب روب علي " تويتر " : " لدينا مجال كبير من المرشحين لمنصب الرئيس .. يجب أن نكون داعمين لهم جميعا.. ولكن إذا كان هناك وقت في تاريخ أمتنا كنا بحاجة إلى شخص ما لاستعادة روحنا ومكانتنا كزعيم للعالم الحر ، فقد حان الوقت الآن. سيفعل جو بايدن ذلك في اليوم الأول " .



روب راينر

كما تضم قائمة النجوم الداعمين لجو بيدن كل من المغنية الشهيرة شير و نجم الراب مايكل بيفينز كذلك آنا وينتور وهيلاري كلينتون و باراك أوباما وغيرهم.



شير



مايكل بيفينز



جون و ترامب



ستايسي داش