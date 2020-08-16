شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يطرح "طمنى على اللى غايب" لـ ساندرا حاج بتوقيع مصطفى شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المخرج والمنتح نصر محروس أحدث كليبات المطربة الشابة الفلسطينية ساندرا حاج، بعنوان "طمنى على اللى غايب"، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان مصطفى شوقى وتوزيع زيزو، وتم تصوير الأغنية فى اليونان.

يذكر أن المخرج نصر محروس علق على إصدار نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" للمطرب مصطفى شوقى بدون "راقصة"، فى تصريح خاص لليوم السابع قائلا إن طلبات الجمهور بالنسبه له أوامر، وأكد أن هدفه من وراء أى عمل فنى يقوم به إمتاع هذا الجمهور وليس العكس وهذا ما تعود عليه وتعلمه وهو وأشقاؤه من والده منذ الطفولة لذلك لم يتردد في حذف مشاهد الراقصة حينما وجد أن هذا هو رغبة الكثيرين وطرح نسخة جديدة ولم يبال إن كانت النسخة الأولى تخطت مشاهدتها المليون الثانى.

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كانت أخر مؤلفات نصر محروس الغنائية، أغنية "بحب الحياة"، وكانت ضمن أغانى ألبوم إليسا الأخير، وهذا أول تعاون بينهما، وعلى الرغم من أن نصر احترف الأغانى منذ سنوات طويلة ونجح فى صناعة أكثر من 70 أغنية حققت نجاح مدوى فى كافة أنحاء الوطن العربى إلا أن كل كتاباته الغنائية كانت موجهة لأبناء شركته فقط، فقلما كتب لأحد من المطربين خارج شركته.