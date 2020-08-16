شكرا لقرائتكم خبر عن كلام يقطع القلب.. هكذا وصفت مايلى سايروس انفصالها عن ليام هيمسورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية مايلي سايروس أن تتحدث عن واحدة من أصعب مراحل حياتها وانفصالها عن زوجها النجم الشهير ليام هيمسورث، وهو الخبر الذي صدم قطاعا كبيرا من محبي ومعجبي النجمين ، فمن المعروف أن الزوجين عاشا قصة حب قوية وساخنة دامن 10 سنوات كاملة .

ففي تصريحات لمايلي سايروس تناقلتها عدد من المواقع الشهيرة مثل " هاربر بازار " أكدت مايلي أن انفصالها عن ليام هيمسورث " حب حياتها " كان أشبه بالموت عندما تفقد حبا كبيرا وعميقا .

ثم تابعت سايروس قائلة : "بصراحة ، أحيانا يكون "الموت" أسهل لأن مع الانفصال لا يزال الشخص يمشي على الأرض " .

Advertisements



ليام و مايلي

يذكر أن مايلي سايروس أطلقت مؤخرا الكليب الرسمي لأغنيتها السينجل الجديد " Midnight Sky " و ذلك علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، وكعادتها لم تتخل مايلي سايروس عن الظهور بإطلالات مثيرة خاطفة للأنظار و هو ما يضعها أغلب الوقت محط تركيز الأضواء ، لكن هذه المرة لم تكتفي مايلي بارتداء ملابس مثيرة بل ظهرت عارية تماما في احدي اللقطات بالكليب حيث غطت بعض مناطق جسدها بيديها إضافة الي بعض الإكسسوارات كأن مايلي تبدأ من جديد أن تعيش حياة متخبطة .