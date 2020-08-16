شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تصوير كليب "أبويا قالى زمان" لـ مصطفى حجاج ورضا البحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطربان مصطفى حجاج ورضا البحراوى من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "أبويا قالى زمان"، وذلك بمنطقة روض الفرج، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى من كلمات أحمد سامى، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع إسلام شيبسى.

مصطفى حجاج ورضا البحراوي

وعن الأغنية قالت المنتج هاني محروس، لـ"الخليج 365"، إن فكرة الأغنية جاءت له، لدعم فكرة ترسيخ الأصول والمبادئ التي نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار، ومن هنا جاءت كتابة كلمات أغنية "أبويا قالى زمان" وتقول كلماتها:

أبويا قالي زمان

يا ابني انا بحذرك

خليك برىء وإياك

الدنيا دي تغيرك

وابعد عن اللى يعطلك

في السكة ويأخرك.

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مصطفى حجاج وهانى محروس فى كواليس التصوير

وأثناء التحضير للأغنية اقترح حجاج على المنتج هاني محروس مشاركة رضا البحراوى فى غناء الأغنية، ليتواصل هاني مع رضا لاقتراح الفكرة فيلبى على الفور البحراوى طلب هاني محروس، ويرحب بالغناء مع مصطفى حجاج، وهو الأمر الذى يصف مشاعر المنافسة الشريفة فى مجال الغناء الشعبى باسمين كبيرين مثل حجاج والبحراوى.

الفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج وحرص أهالي المنطقة على الترحيب بطاقم عمل التصوير على طريقتهم الخاصة وحسن الاستقبال والضيافة وحرص حجاج والبحراوي على التقاط الصور مع أهالي المنطقة، وصرح حجاج للبحراوي أن أهالي هذه المنطقة هم أهله وناسه واحبابه حيث نشأ بها ويمتلك صداقات وعلاقات قوية بها حتى الان.

فيديو كليب أغنية "ابويا قالي زمان" فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس، واستعان فيه بالمخرج محمد عبد الجواد، ومخرج منفذ فتحي السيد ومدير تصوير سامح فوزي.

حضر التصوير كل من والدة مصطفى حجاج وأشقائه سيد وفهمي وعائلة المنتج هاني محروس والفنان الشاب سيف مجدي ورجل الاعمال ابراهيم مجدي ومن المقرر طرح الفيديو كليب خلال الايام القليلة القادمة على القناة الرسمية لشركة اوتو تيون التابعة لشركة ان جى ميوزك لمالكها هاني محروس.