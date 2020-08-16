شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر بطلة الشائعات الجديدة فى حياة برادلى كوبر بعد ليدى جاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مجلات النميمة ستنشغل الفترة القادمة بالنجمين برادلي كوبر وجينيفر جارنر، فبعدما شغلت شائعة علاقة كوبر وليدي جاجا تلك المجلات لمدة عام ونصف، باتت هناك نجمة جديدة تتصدر عناوين شائعات العلاقة الرومانسية في حياة برادلي كوبر، حيث نشرت مجلة Star تقريرا تصدر غلافها الجديد يزعم أن جينفر جارنر وكوبر كانا أصدقاء لفترة طويلة ، لكن الوضع تغير، وأضاف مصدر للمجلة أن الإعجاب كان دائما موجودا بين الثنائى لكنهما لم يتخذا الخطوة التالية لأنهما كانا دائمًا في علاقات مع أشخاص آخرين، وبحسب المجلة ، فإن رحلة الشاطئ التي جمعت جينفر وكوبر ابنته هي طريقة النجمين في إظهار العلاقة أمام العامة.

لكن موقع Gossip Cop أكد أن لقاء النجمين علي رمل الشاطئ للمرح مع ابنة كوبر التي تبلغ من العمر 3 سنوات لا يبدو كلقاء رومانسي بل لقاء بين صديقين في نزهة واسترخاء علي الشاطئ خاصة أن جارنر وكوبر يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات عدة.

وكان موقع ديلى ميل نشر عددا من الصور للنجمة جنيفر جارنر طليقة النجم بن أفليك وهى بصحبة النجم برادلى كوبر، على شاطئ ماليبو وذلك بعد نشر عدد من التقارير التى أكدت أنها انفصلت عن صديقها جون ميللر.

Advertisements

ويعد برادلي وجنيفر عازبان حاليًا ، حيث لم يرتبط برادلي بأي شخص منذ انفصاله مع إيرينا شايك العام الماضي.