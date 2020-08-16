شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تنتهى من تصوير مسلسل "قوت القلوب" نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة الكبيرة ماجدة زكى من تصوير مسلسها "قوت القلوب"، نهاية شهر أغسطس الحالى، حيث يتبقى لها ما يقرب من 9 أيام تصوير وتنتهى تمام من العمل. ووضع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة خطة محكمة للانتهاء من التصوير فى أقرب وقت، حيث يكثف عدد ساعات التصوير لتصل إلى 14 ساعة يوميا، خاصة أن العمل من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على قناة الحياة، بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا عند عرضه قبيل شهر رمضان الماضى.

وكانت الفنانة ماجدة زكى قد انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد أمس السبت داخل إحدى شقق مدينة أكتوبر، وجمعتها المشاهد بكل من سهر الصايغ وعمرو صحصاح وعزة لبيب ومارتينا عادل.

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يذكر أن مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعي عائلى.