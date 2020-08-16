فيديو| بتول عرفة تروي موقفًا مع تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روت المخرجة بتول عرفة موقفًا جمعها بالفنان تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده، الموافق اليوم.

ونشرت بتول مقطع فيديو يجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "بمناسبة عيد ميلاد تامر حسنى هقول موقف بسيط من مواقفه الجدعة، كلمت تامر في يوم وقلت له أصحابي بيحبوك قوي وحنروح فيلمك الجديد النهاردة، هكلمك يا تيمو تسلم عليهم".

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وأضافت: "ردوا كان إنه جه معانا السينما وفرحهم وقال لي ماينفعش أختي تطلب حاجة ومانفذهاش، كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا جدع".



وعلق تامر : "ربنا يخليكي ليا يا بتول يا أغلى الناس، ألف شكر على كلامك"

يذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا، وماجد الكدواني.