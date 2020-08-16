محمد محمود عبد العزيز يخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضع المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "عبد العزيز" على الصور: "محتار أختار مين فيهم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا". وظهر الفنان محمد محمود عبدالعزيز كضيف شرف في مسلسل "النهاية"، الذي عرض في شهر مضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا. مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، عمر الشناوي، ومن تاليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي

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