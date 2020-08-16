"هذه ليلتي" يشارك في مهرجان السينما الأفريقية بتولوز الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستكمل الفيلم القصير "هذه ليلتي" جولته في المهرجانات السينمائية الدولية، بعد فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا، حيث ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية بتولوز، في الفترة ما بين 23 وحتى 30 أغسطس.

كما يشارك في مهرجان السينما الإأفريقية - الآسيوية واللاتينية، وذلك بعدما حظي العام الماضي بعرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

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وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

حصل الفيلم على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبي – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

ويشارك في بطولة الفيلم: ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبدالوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، والإنتاج لشركتي ريد ستار وS Production.