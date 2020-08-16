"حبيب" يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية في تولوز الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفيلم القصير "حبيب" في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية بفرنسا في الفترة ما بين 23 وحتى 30 أغسطس. وكان الفيلم قد حظي بعرض عالمي أول في أيام قرطاج السينمائية، كما نافس في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وتدور أحداثه حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

ويقوم ببطولة الفيلم: سيد رجب، سلوى محمد علي وعلي صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions ، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي، من تأليف وإخراج شادي فؤاد.