عزت العلايلي عن تكريمه بالإسكندرية السينمائي: "شرف كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النجم عزت العلايلي اليوم الأحد 16 أغسطس، إن تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط له خصوصية.

وأعرب الفنان الكبير عن سعادته البالغة بأن تحمل الدورة الـ 36 التي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل اسمه.

كما أعرب عن تقديره للمهرجان برئاسة الناقد الأمير أباظة والقائمين عليه، حيث يأتى التكريم تقديرا لمشواره الطويل وعطائه على المستويين المحلي والعربي، والذي قدم فيه أكثر من 300 عمل فني منها سبعة أفلام لدول عربية، كما أن لمهرجان الإسكندرية مكانة خاصة في قلبه حيث سبق أن رأس لجان تحكيم لدورات سابقة.

يذكر أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من إمرأة مجهولة" عام 1962، وتعددت أعماله بعد ذلك، وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض"، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلي" عام 2019