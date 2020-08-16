ساعدت المليجي بـ 20 جنيه وأطلق عليها لقب المرأة الحديدية.. حكايات علوية جميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ 26 على رحيل النجمة الكبيرة علوية جميل، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1994.

نستعرض لكم في هذا التقرير حكايات علوية جميل:

- هي" إليصابات خليل المجدلاني" من عائلة لبنانية الأصل - ولدت في قرية طماي الزهايرة عام 1910، تزوجت وعمرها 13 عاما، والتحقت عام 1925 بفرقة ''رمسيس'' مع الفنان يوسف وهبي وكان عمرها وقتها 15 عاما فقط، ثم انتقلت للفرقة القومية، ولُقبت برائدة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات من بينها ''راسبوتين، الكونت دي مونت كريستو، الوطن، الطلاق، النائب المحترم، دم ملوث''.

- بدأت علاقتها بالسينما عام 1940 وظهرت في أول أفلامها ''بورسعيد''، ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها ''القصر الملعون، التلميذة، مفيش تفاهم، معجزة السماء، نساء بلا رجال''، كما قدمت عمل تليفزيوني وحيد هو مسلسل ''القط الأسود'' مع زوجها محمود المليجي، واعتزلت العمل السينمائي عام 1964، وتفرغت لحياتها مع زوجها الفنان محمود المليجي حتى وفاته، لتلحق به عام 1994.

- تعرفت علوية على الفنان الشاب آنذاك محمود المليجي أثناء عملهم معا في فرقة يوسف بك وهبي، وأعجبت به وجاءتها فرصة الاقتراب منه عندما توفت والدة المليجي وكان وقتها يقدم عرضا مسرحيا مع الفرقة في دمياط، ولم يكن معه المال الكافي لمصاريف الجنازة فبكى، فمنحته علوية 20 جنيه وطلبت منه ألا يخبر أحد، وتزوجته عام 1939.

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- شاركت في بدايتها بعدد من العروض المسرحية، كان أشهرها "راسبوتين" والذي قام ببطولتها يوسف وهبي نفسه، و"الكونت دي مونت كريستو"، و"الوطن"، و"النائب المحترم"، و"دم ملوث".

-أطلق عليها عدد من الألقاب منهما "المراة الحديدية- حماة السينما المصرية"، وكانت من أبرز الفنانات اللواتي قدمن أدوار المرأة الشريرة على شاشة السينما.

- تزوجت وهي في الثالثة عشر من عمرها وأنجبت وحيدتها "إيزيس"

- اعتزلت "علوية جميل" التمثيل عام 1964 وتفرغت لحياتها الزوجية إلى أن وافتها المنية عام 1994، وكانت من محبي الأحياء الشعبية وتفضل البقاء وقضاء الوقت في ظل أجواء روحانية بمناطق السيدة زينب، وحي الحسين، وخان الخليلي. وعلى الرغم من قسوتها بأعمالها السينمائية، إلا أنها امتازت بطيبة القلب والمواقف الإنسانية.