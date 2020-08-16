"أوعوا حد يعمل كده".. رامز أمير ينشر فيديو من تدريباته على "الباركور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان رامز أمير مقطع فيديو، خلال تدريباته على رياضة "الباركور"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "أمير" في الفيديو من أحد الأماكن المرتفعة، علق :"طيب يا جماعة ده الدور الـ36، لازم أوضح للكل محدش يحاول يعمل الحجات دى عشان خطر جدا، أنا بتدرب باركور بقالي سنين عشان أوصل إني أعمل كده و أكيد فيه مجازفة كبيرة جدا، أوعوا حد يعمل كده بعد اذنكم".

وجسد أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.