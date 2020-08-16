منى زكي تطلب من جمهورها التبرع للشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالبت الفنانة منى زكي جمهورها، عبر موقع "تويتر"، التبرع بمبالغ مالية للشعب اللبناني، بعد الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.
وكتبت منى تغريددة، :" كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم..لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل، تبرعوا من خلال اللينك".
وشهدت بيروت منذ أيام انفجارًا هائلًا، أسفر عن وفاة وإصابة الكثير من الشعب اللبناني، كما دمر منازل بعض الفنانين اللبنانيين.
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