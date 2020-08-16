تراند اليوم : وصلة رقص لفنانة خليجية داخل ملهى ليلي

انتشر مقطع فيديو نسبه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة شمس الكويتية وهي ترقص داخل ملهى ليلي.

وبحسب الفيديو المنسوب للفنانة شمس الكويتية، والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، يظهر وجود الفنانة في ملهى ليلي وهي ترقص بشكل غير متوازن .

وقال متداولو الفيديو، إنه تم تصويره خارج الكويت نظرا للحظر الذي تعيشه الكويت إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

بينما زعم البعض، أن تكون الفنانة الموجودة في الفيديو هي شمس الكويتية، إذ أنه جسمها يبدو مشابها للفتاة في الفيديو وكذلك أعلنت شمس أنها غادرت الكويت.

وكانت شمس الكويتية، قد دافعت عن الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حملة التنمر التي تعرّض لها بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت شمس حينها : " لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه..عار عليكم يا لبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم .. شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي .. جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه " .

وأضافت: " ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفانويتحكمون فيهم، وإذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي والله عيب وحرام وقلة ذوق..".

هذا ولم تتمكن الشبكة العربية من التحقق صحة الفيديو الذي نسب للفنانة شمس الكويتية.



