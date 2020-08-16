شاهد .. حمو بيكا يتعاقد مع مزيكا برفقة عمر كمال

نشر الفنان حمو بيكا صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر حمو بيكا من خلالها برفقة الفنان عمر كمال. ووفاجئ حمو بيكا جمهوره بتعاونه مع شركة مزيكا، كما شوق محبيه قائلًا: عمر كمال وحمو بيكا في مزيكا .. وانتظرواا. .. وانتظرواا. Advertisements يذكر أن الفنان حمو بيكا والفنان عمر كمال طرحا مؤخرًا أغنية بعنوان بنتخان، والأغنية من كلمات إسلام المصري ومصطفى حدوتة، وتوزيع فيجو الدخلاوي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 7 مليون منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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