شاهد .. ويل سميث يمازح جمهوره بفيديو مرعب

نشر النجم العالمي ويل سميث فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر ويل سميث من خلاله ممازحًا جمهوره، حيث تدحرجت رأسه على خرسانة مسلحة، بينما ظل
ومن ناحية آخرى ينتظر النجم العالمي ويل سميث عرض فيلم Dads، والفيلم من تأليف وإخراج برايس دالاس هوارد، وبطولة كل من برايس دالاس هوارد، رون هوارد، ويل سميث، جود أباتاو، جيمي فالون، نيل باتريك هاريس، جيمي كيميل.
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