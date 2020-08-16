فيديو .. أليكسي بلو تطرح أحدث كليباتها 24 Karat

طرحت الفنانة العالمية أليكسي بلو أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم Karat 24، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنانة العالمية أليكسي بلو طرحت مؤخرًا كليب بعنوان What We Almost Had، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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