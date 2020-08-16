فيديو .. عمل فني جديد يجمع بين مصطفى حجاج ورضا البحراوي لأول مرة

نشر الفنان مصطفى حجاج فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر مصطفى من خلاله برفقة الفنان رضا البحراوي.

ويتعاون لأول مرة مصطفى حجاج ورضا البحراوي معًا من خلال عمل فني جديد والمقرر طرحه قريبًا.

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يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخرًا كليب بعنوان خطوة، والكليب من إخراج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات

وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 113 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن الفنان رضا البحراوي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الرجوله مش بالقوة، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.