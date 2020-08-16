فيديو .. ساندرا حاچ تطرح أحدث كليباتها طمني عاللي غايب

طرحت الفنانة ساندرا حاچ أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم طمني عاللي غايب، وجاء ذلك عبر قناة فري ميوزك نصر محروس الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب طمني عاللي غايب من إخراج أسامة جي زد فيلمز، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان مصطفى شوقي، Advertisements وتوزيع جيزو. وتوزيع جيزو. يذكر أن الفنانة ساندرا حاچ طرحت مؤخرًا كليب بعنوان دوا النسيان، والكليب من إخراج نصر محروس، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع جيزو، كما كسر الكليب حاجز الـ 14 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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