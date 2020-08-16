تراند اليوم : “يسرا المسعودي” تكشف عن دورها في “صابر وراضي”.. تفاصيل

تشارك الفنانة التونسية يسرا المسعودي، في أحداث فيلم”صابر وراضي”بطولة النجم أحمد آدم.

وكشفت “المسعودي” فى تصريحات صحفية عن الشخصية التى تقوم بها خلال العمل،حيث تقوم بدور فتاة تدعى”داليا”،وهى فتاة غامضة غير مفهوم ماذا تريد،هل تسعى لتدمير علاقة الفنانة أسماء جلال بالفنان محمد يسرى،

اللذان يشاركان فى أحداث العمل ايضا،أم انها تسعى للوصول لهدف ما بالشركة التى تعمل بها.

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وأضافت أنها قامت بالأستعداد للشخصية بكافة تفاصيلها ،حتى تظهر للجمهور بعمل رائع ومميز يليق به كمشاهد،وأهتمت بأدق تفاصيل الدور ،من حيث طريقة المشي،النظرات،التحدث،والهدف حبكه السيناريو.

وأعربت”يسرا”عن سعادتها البالغة لكونها ضمن فريق عمل قوى،ومميز له قاعده جماهرية عريقة وكبيرة،والتعاون مع شركة أنتاج ضخمة ولها شأن كبير بقيادة الاستاذ طارق الجناينى.

يذكر أن فيلم “صابر وراضى”، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي،وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران.