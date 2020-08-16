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تراند اليوم : في عيد ميلاده .. تامر حسني تم 43 سنة وتعرض لحادث سير في 2015 – شاهد

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Amiraali 0 تبليغ

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يصادف اليوم عيد ميلاد تامر حسني الذي يكمل 43 عاما فهو من مواليد 16 اغسطس 1977 ، وينتمي لمواليد برج الاسد.

ويحمل تامر حسني لقب نجم الجيل لتميزه وتفوقه على ابناء جيله في تحقيق الشهرة والنجاح في وقت قياسي، وايضا نجاحاته في السينما بجانب الغناء.

وقبل 5 اعوام، تعرض تامر حسني لحادث غريب كان عنوانه ” تامر حسني يتعرض لمحاولة سرقة” ببيروت في 2015.

ومن جانبه نفى تامر حسني الأمر موضحًا أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن تعرضه لإطلاق نار في بيروت، وأن كل ما فى الأمر هو مصادفة وجوده أثناء محاولة قطع طريق من قبل مجهولين لإحدى الطرق فى بيروت، وحينما رأى سائقه الأمر من مسافة بعيدة غادر الطريق مسرعًا ولم يقترب أحدًا منهم على الإطلاق.

 

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