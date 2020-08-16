تراند اليوم : غدا.. عرض مسرحية “محل اللعب” على مسرح ساحة الهناجر- تفاصيل

تعرض مسرحية “محل اللعب” يومي 17 و18 أغسطس الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ضمن برنامج “عودة الروح” الذي يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

“محل اللعب” من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، وإعداد وإخراج إيهاب ناصر، والعرض إعداد مسرحي عن 3 أفلام عالمية للأطفال، ويبدأ حفلات البرنامج في السابعة والنصف مساء.

وفي بيان له، أكد قطاع الإنتاج الثقافي على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.