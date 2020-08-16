تراند اليوم : الليلة.. أولى حلقات مسلسل “عيون القلب” على MBC مصر 2

تبدأ قناة “MBC مصر 2” اعتبارًا من الخامسة مساء اليوم، في عرض الدراما الرومانسية المميزة “عيون القلب” للكاتب فداء الشندويلي، والمخرج محمد مصطفى.

يجسد أدوار البطولة في المسلسل نخبة من النجوم، منهم رانيا يوسف، ماجد المصري، دينا فؤاد، لطفي لبيب، إيمان، إيهاب فهمي، سهر الصايغ، أنعام سالوسة، حازم سمير، جلال الزكي، بيومي فؤاد، ندى موسى، وحسن عيد.

تنطلق أحداث العمل من عقدة ذنب يحملها رجل الأعمال الثري “أدهم البنهاوي” ماجد المصري، بعدما أهمل أخته “منال” التي فقدت بصرها إثر تعرّضها لحادث،

وامتنع عن دفع تكاليف علاجها بعد ظهور بارقة أمل باستعادة النظر. وتشاء الظروف أن تقوم سيارة بصدم الشابة، عند خروجها من شركة “أدهم”، ولا تلبث أن تفارق الحياة.

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وبعد أن يعلم بهذا الخبر، يمر بمرحلة نفسية صعبة وبحالة ندم، ويشكّل هذا الحدث لحظة مفصلية في حياته ويصحو ضميره؛ ما يدفعه ذلك إلى اتخاذ قرار بافتتاح مركز لعلاج المكفوفين والاهتمام بمن فقدوا نعمة البصر.

وفي السياق ذاته، تدخل “سميرة مسعود” رانيا يوسف، هذا المركز كفتاة ضريرة، أملا في الحصول على المساعدة، وعند وصول “أدهم”، تلقي بنفسها أمام سيارته،

لتبدأ من هنا رحلة التعارف والتقارب بينهما، ثم تنطلق شرارة الحب المليئة بالرومانسية والتي يقطعها كون “أدهم”، متزوج من “دينا فوزي” دينا فؤاد، وهي تلازمه في العمل أيضاً مما يفتح الباب للكثير من التشابك والتقاطع في العلاقات بين أبطال المسلسل.

يُعرض مسلسل “عيون القلب” يومياً من الأحد للخميس في الخامسة مساءً، ويُعاد عند منتصف الليل.