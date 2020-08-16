تراند اليوم : بنفس الترتيب أبناء فناني “سكر هانم” الأربعة.. يجتمعون بعد مرور 60 عامًا- أتفرج

شاركت الفنانة ميريت، ابنة الممثل الراحل عمر الحريري، بصورة تجمعها بأبناء فنانين فيلم «سكر هانم»، بعد مرور حوالي 60 عامًا على عرض العمل السينمائي، ‘إذ يقررون الاجتماع في لقطة، لإثبات كيف يصبح الأبناء امتداد لآبائهم والأجيال السابقة، موضحة أنها لقائهما بـ «المميز».

ونشرت «الحريري» الصورة عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «صورة في برواز، صورة مميزة بالنسبة ليا، فهي تعتبر تواصل للأجيال، (اسمنا أبناء) سكر هانم، في الصورة من اليمين بنفس الترتيب صورة فيلم سكر هانم».

وتابع: «مع حفظ الألقاب للمحترمين أخواتي إيمان محمد شوقي وميريت عمر الحريري وعمر علاء كمال الشناوي وسمية عبدالمنعم إبراهيم، شكرًا لتواصلكم الدائم»، وكانت «الحريري» تحدثت منذ أسابيع عن رحلتها مع السرطان حتى استطاعت التغلب على المرض،

وكيف كانت تواصل التدريب على التمثيل أثناء مرضها.

وقالت «ميريت» خلال برنامج «شارع النهار» على قناة «النهار»: «رغم المرض مثلت 3 مسلسلات وفيلمين ومسلسل إذاعي، وأنا مكنتش متضايقة، ولما عرفت أن عندي المرض اعتبرت ربنا بعتلي هدية لأن ربنا ميجبش حاجة وحشة، ميجبش إلا الخير، إحنا اللي بنعمل الوحش».

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أضافت: «كنت راضية جدا بأي حاجة هتحصل، وفي الأول لما عرفت كنت لوحدي ومبلغتش أولادي وفضلت ماشية في الإجراءات لحد ما جيت أعمل عملية، هنا بلغتهم،

أنا مكنتش عايزة أضايقهم ولا أتضايق ولا حد يطبطب عليا ويقول يا حرام ومرض خبيث. الحياة سهلة جدا وأنا كنت صابرة جدا، كنت بأخذ جلسة الكيماوي وحرارتي بتكون عالية ويحصل قئ، ورابع يوم بنزل أحضر ورشة تمثيل، وكنت رافضة الدخول في حالة اكتئاب».

يذكر أن مسلسل «سكر هانم»، يرجع زمن إطلاقه إلى عام 1960، ويدور الفيلم حول صديقان وهما نبيل وفريد اللذان يقدمان طلب لـ «سكر» بالتنكر في شكل امرأة والتظاهر أمام الناس أنها عمة فريد المدعوة «فتافيت السكر»،

ليتمكنا من دعوة حبيباتهما إلى البيت، لتنقلب الخدعة إلى مشكلة عندما تعود عمة فريد الحقيقية. والمسلسل إخراج السيد بدير وتأليف أبوالسعود الإبياري.

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