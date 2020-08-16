تراند اليوم : ماذا قالت المخابرات المصرية.. عن “سمير الإسكندراني” بعد وفاته- شاهد

حرص جهاز المخابرات العامة المصرية على نعي الفنان الراحل سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

وجاء في نعي جهازالمخابرات العامة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، المخابرات العامة المصرية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني، الذي قدم لوطنه خدمات جليلة

جعلت منه نموذجا فريدا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وللأسرة خالص العزاء”.

وسمير الإسكندرانى ليس مجرد مطرب، بل هو أيضا بطل قومي، وله ملف مشرف فى المخابرات المصرية، إذ أطلق عليه اسم الثعلب نظرا لنجاحه في الإيقاع بشبكة تجسس وتسليمها للجهات المصرية.

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ولد سمير الإسكندراني في حي الغورية بالقاهرة سنة 1938 لوالد كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي.

درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية،

دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة .