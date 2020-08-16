فن ومشاهير

تراند اليوم : نجمة عالمية تُعلن إصابة شقيقتها بكورونا.. تعرف عليها

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سعد عمر 0 تبليغ

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أعلنت النجمة العالمية شارون ستون عن إصابة شقيقتها كيلي بفيروس . نشرت صور لغرفتها بالمستشفي عبر حسابها بموقع “انستجرام”..

وعلقت :”شقيقيتي كيلي ، التي لديها مرض الذئبة بالفعل ، لديها الآن فيروس كورونا.. هذه غرفتها في المستشفى.. المكان الوحيد الذي ذهبت إليه هو الصيدلية”.

ومن ناحية أخرى، حرصت النجمة العالمية شارون ستون، على توجيه رسالة شكر للأطباء والممرضين فى اليوم العالمي للأطباء، في ظل الأزمة الصحية التي يتصدون لها حالياً في مواجهة “كوفيد 19″، ومحاولاتهم لإنقاذ الآلاف من المصابين في جميع أنحاء العالم.

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