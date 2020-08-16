تراند اليوم : إبنة شويكار تحكي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها – فيديو

تحدثت منة ابنة الفنانة شويكار عن الأيام الأخيرة في حياة الراحلة، نافية أن تكون أصيب بمرض ما.

قالت منة في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إنها حزنت بسبب قول البعض إن شويكار كانت تصارع المرض، مؤكدة أنها لم تشتك من أي شيء طوال عمرها قائلة: “مامي عمرها ما اشتكت لا يمكن تقول آي، عمرها ما تقول تعبانة كانت دايما تقول الحمد لله”.

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أكدت أن والدتها قبل الوفاة بيومين شعرت بأوجاع في البطن، ثم رحلت في هدوء وسلام، موضحة أنها قالت لها إنها عندما ستذهب إلى المستشفى لن تعود مجددا إلى منزلها، كانت تشعر بقرب رحيلها.

وأضحت أن الفنانة الراحلة شويكار كانت قد أوصتها قبل سنوات ألا تقيم عزاء لها حتى توفر العنا عن المعزين، وذلك قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوفيت شويكار، الجمعة 14 أغسطس، عن عمر يناهز 82 عاما، عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا، وشيعت جنازة الراحلة من مستشفى الصفا، وتم دفنها في مدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليها بالمقابر.