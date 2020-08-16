غادة رجب تحيي الذكرى الأربعين لرحيل رجاء الجداوي

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية غادة رجب، الذكرى الأربعين لرحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

غادة رجب، نشرت صورة لها بصحبة الفنانة الراحلة، وعلقت عليها قائلة: "حقيقي مفتقدينك أوي وحشتينا يا روجا، كلامك وخفة دمك وروحك وطلتك حيفضلوا عايشين معانا وحتفضلي عايشه معانا وجوانا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها داعيين للفنانة الراحلة بالرحمه والمغفرة.

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي، في ٥ يوليو الماضي، بعد معاناة 44 يومًا مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.

غادة رجب ورجاء الجداوي

كما شهد برومو فيلم "توأم روحي" الذي طرحه المنتج أحمد السبكي، ظهورا خاصا للفنانة الراحلة رجاء الجداوي ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.