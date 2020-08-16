شكرا لقرائتكم خبر عن ابن فؤاد المهندس عن الراحلة شويكار: "عمرى ما قلت لها يا مرات أبويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حوار خاص من داخل منزل الفنان فؤاد المهندس، حيث قضت الفنانة شويكار أجمل أيام حياتها بزواجها من الفنان الكبير، أجرت الخليج 365 حوارا بعد ساعات قليلة من وفاتها، مع محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل، والذي لعبت الفنانة شويكار دور زوجة الأب في حياته، ولكنها كانت الأقرب للأم منها لزوجة الأب، وعاش معها أجمل سنوات حياتهم، حتى بعد انفصالها عن فؤاد المهندس ورحيله.

ويقول محمد فؤاد المهندس، أنه لم يشعر يوما أن شويكار زوجة أبيه، بل كانت علاقتهم دائما علاقة ود وحب، وكانت دائما ما تمنحهم الحنان، وتتدخل لحل مشاكلهم حتى مع فؤاد المهندس، وحينما كان يطلب شيئا من فؤاد المهندس ويرفض، كان يلجأ لها وتقوم هي بحل المشكلة.

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ويتابع نجل الفنان الراحل الكبير، أنها كانت تحب فؤاد المهندس بشدة وهو كان يبادلها نفس الشعور وأنها كانت أفضل من يقوم بطبخ الشركسية، وأنها قامت بتعليمها لزوجته.

وقال محمد المهندس أنه سيفتقد وجود الفنانة شويكار كثيرا مثلما افتقد والده، متمنيا أن يجتمعا في الجنة مثلما كانا يحبان بعضهما على مر السنوات.