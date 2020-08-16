شكرا لقرائتكم خبر عن ايرادات "الغسالة" تشجع على طرح 3 أفلام جديدة فى الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موسم عيد الأضحى السينمائى هذا العام، والذى اقترب أسبوعه الثالث من نهايته، طرح فيلم واحد جديد خلال وهو"الغسالة"، رغم وجود عدد من الأفلام التى كانت جاهزة للعرض فى الموسم، إلا أنهم انسحبوا فى اللحظات الأخيرة بسبب الخوف من الخسائر فى ظل تشغيل دور العرض بطاقة استيعاب 25 %، فقط أى ربع عدد المقاعد داخل القاعات السينمائية بقرار من مجلس الوزراء المصرى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



الغسالة

وبعد مرور 17 يوم على طرح "الغسالة" فى دور العرض، استطاع الفيلم حصد أكثرمن 10 مليون جنيه فى شباك التذاكر وهو رقم جيد جداً فى ظل هذه الظروف والأعداد المسموح لهم بدخول القاعات، مما جعل العديد من الأفلام تتحمس للعرض خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع التوقعات بزيادة نسبة تشغيل السينمات إلى 50 % لاسيما مع انخفاض اعداد الاصابات بكورونا.

ويستعد المنتج أحمد السبكى لطرح فيلمه الجديد "توأم روحى" يوم الأربعاء المقبل، بعدما كان مرشحاً للعرض فى موسم عيد الأضحى ولكن تم تأجيله 3 أسابيع، إلا أن الايرادات التى حققها "الغسالة" جعلت هناك تحمساً لطرح الفيلم الذى يقوم ببطولته حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد ورجاء الجداوى وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.



توام روحى

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واستكمل القائمون على فيلم "زنزانة 7" عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بطرح أفيش دعائى جديد على أن يطرح البرومو خلال هذه الأيام وطرحه فى دور العرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم تأجيله من عيد الأضحى لعدم جاهزية النسخة الأخيرة منه وهو بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏



زنزانة 7

وظهر من أسبوع أفيش لفيلم بعنوان "جدو مشاكل" للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث خرج هذا العمل الى النور بعد 3 سنوات من تواجده فى العلب بعدما انطلق تحت اسم "اتنين فى واحد"، وتعرض للعديد من المشاكل الإنتاجية التى تسببت فى إيقافه أكثر من مرة والفيلم بطولة خالد سليم ولطفي لبيب ومي القاضي وسامي مغاوري وسناء شافع ومحمد رضا، ومن تأليف محمود حسن عبد العليم ومن إخراج وائل الرومى.