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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا قالته المخابرات المصرية في وفاة الفنان سمير الإسكندراني والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
نعت المخابرات العامة المصرية الفنان سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا، أول من أمس، عن عمر ناهز الـ82 عاماً، بعد صراع مع المرض.
وقالت المخابرات، في بيان وفقا لليوم السابع: "إنا لله وإنا إليه راجعون، المخابرات العامة المصرية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني الذي قدّم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجاً فريداً في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء".
يشار إلى أن سمير الإسكندراني مطرب ورسام مصري، ساعد المخابرات العامة المصرية على الإيقاع بشبكة كبيرة من الجواسيس داخل مصر، وإيهام العدو الإسرائيلي بالعمل لحسابه من عام 1958م أكثر من عام ونصف العام، واستطاع الإيقاع بواحد من أخطر ضباط المخابرات الإسرائيلية والقبض عليه داخل مصر وهو مويس جود سوارد.
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