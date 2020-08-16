حبوب هلوسة خطيرة على شكل “وجه دونالد ترامب”

متابعة بتجــــــــــــرد: أصدرت الشرطة البريطانية تحذيراً بشأن تداول حبوب هلوسة خطيرة، وهي على شكل وجه الرئيس الأميريكي دونالد ترامب. فبحسب موقع “ديلي ميل” ذكرت شرطة بدفوردشايرأنه تم القبض على رجل ثلاثيني للاشتباه بتوريده حبوباً برتقالية اللون على شكل وجه ترامب. وتعدّ هذه الحبوب المخدّرة خطيرة جداً كونها تحتوي على مستويات عالية جداً من عقار MDMA المسبب للهلوسة ويمكن أن تعرض أي شخص يتناولها لأضرار جسيمة.

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