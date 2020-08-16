متابعة بتجــــــــــرد: بعد الخسارة المدوية أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 والخروج من دور الربع نهائي في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم وبحسب الصحف الإسبانية والصحفي الإيطالي فابريزو رومانو برشلونة قرر إقالة المدرب كيكي سيتين. ولم ترحم صحف إسبانيا الصادرة اليوم السبت برشلونة بعد خروجه المدوي والمهين من دور الربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اثر الهزيمة 8-2 أمام بايرن ميونيخ الليلة الماضية ودعت إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف النادي القطالوني بعد ليلة سيصعب محوها من تاريخ النادي وذاكرته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يقرر إقالة المدرب كيكي سيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.