بعد تأكيد خبر طلاقه مي حلمي.. محمد رشاد يتحدث للمرة الأولى

متابعة بتجــــــــــرد: حالة من الجدل الكبير أثارها أخيراً خبر انفصال الفنان محمد رشاد عن المذيعة مي حلمي، خاصة في ظل تضارب التصريحات في ما بينهما، ما بين إعلان رشاد خبر الانفصال ونفي مي له.

وفي أول تعليق له بعد تأكيد خبر الانفصال، نشر محمد رشاد عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، صورته وعلّق عليها قائلاً: “حب الناس .. هو أغلى نعمة من الله، الناس اللي دايماً بتساندنا وتفرح لفرحنا وتقف جنبنا ولو بكلمة حلوة، ومن غير ما تستنى مقابل، ربنا يحبب فيكم خلقه.. يا أحسن ناس”.

يُذكر أنه بعد التأكد التام من الانفصال بين الثنائي بسبب وصول عدد مرات الطلاق إلى ثلاث، شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً على مي حلمي متهمين إياها بالتخلّي عن زوجها في محنته، الأمر الذي دفعها للتهديد باللجوء الى مباحث الإنترنت ومقاضاة أي شخص يسيء إليها.