أحمد فلوكس يحكي قصته مع السحر الأسود: “تجربة مريرة”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الكشف عن قيام مجموعة من الأشخاص بعمل سحر أسود ضد بعض الناس بمقابل أجر واستخراج بعض تلك الأعمال من مقابر بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، علّق الفنان أحمد فلوكس على الصور المتداولة لاستخراج هذه “الأعمال السفلية” أثناء تنظيف المقابر مؤخراً، معرباً عن انزعاجه من استخدام السحر لضرر الآخرين.

وكشف فلوكس أن أحدهم سحره ذات مرة، و”عمل له عمل”، وكاد أن يدمره، كاتباً عبر حسابه على “فيسبوك: “شيء قذر.. للأسف أنا مكنتش بآمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية، مريت بتجربة مريرة بحياتي وعرفت يعني إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمى (ولاد ناس)”.

وتابع: “عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بني آدم، مغيب تايه، شي قذر، وملعون، نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال.. شيء مدمر، اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمره.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده”.