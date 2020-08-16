أحمد حلمي يطلب من جمهوره مساعدة اطفال لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: كتب الفنان أحمد حلمي على حسابه بـ”تويتر” تغريدة يطلب فيها من جمهوره التبرع لصالح منظمة اليونيسيف لمساعدة الأطفال بعد حادث الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 اب (أغسطس) الجاري، وخلف دماراً واسعاً في أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية، وأودى بحياة أكثر من 177 شخصاً، وجرح أكثر من 6500، في حين لا يزال 30 آخرين في عداد المفقودين.

وكتب حلمي، قائلاً: “واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كده. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسيف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسيف علشان نساعد كل طفل”.

يذكر أن حلمي كان قد شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، صورة طريفة خلال ركوبه السيارة، إذث ارتدى كمامة ونظارة وجاكت، كما حرص على تغطية رأسه بالكامل، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وكتب تعليقاً على الصورة قائلاً: “بوليس الكورونا”.

يشار إلى أن حلمي يحضر في سرية تامة، لتقديم الجزء الثاني من فيلمه الشهير “عسل أسود”، على المسرح، الذي يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، واختار “عسل أسود” لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010، خاصة أنه يعتبره الأهم في مشواره.

ويجري صناع المسرحية التحضيرات الأولية واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، وسيكونون الذين شاركوه بطولة الفيلم، وذلك قبل تحديد موعد إجراء البروفات خلال الفترة المقبلة.