درة تكشف أسرار حبّها للتمثيل

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت الفنانة التونسية درّة جدلاً واسعاً بين جمهورها بعدما تحدثت واصفةً مهنة التمثيل بأنها حالة من الخروج من الذات إلى شخصيات أخرى، ومؤكدةً استمتاعها بذلك الأمر.

ونشرت درّة صورة تجمع بعض الشخصيات التي جسّدتها خلال مسيرتها الفنية، مُعبّرةً عن حبها الشديد لمهنة التمثيل، وعلّقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قائلةً: “‏التمثيل، هو مهنة الخروج من ذاتك لتتقمص حياة شخص آخر بكل تفاصيلها”.

وتابعت: “وكل حياة مختلفة تماماً عن سابقتها، عاشق وخائن، جميل الشخصية وقبيح الروح، ولكنها ستظل المهنة الأجمل على الإطلاق”.

وعلّق عدد كبير من جمهورها على التغريدة، مؤكدين أنهم دائماً يسمعون من الفنانين أن مهنة التمثيل مهنة صعبة ومرهقة، وأول مرة يسمعون فناناً أو فنانة يتحدثون عن عشق التمثيل ويتغزلون بها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة التونسية درة هو الجزء الثاني من مسلسل “الحرملك” الذي جسّدت فيه شخصية “حنة” وتم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته: باسم ياخور، ودرة، سامر المصري، صفاء سلطان، رنا أبيض، قيس شيخ نجيب، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.