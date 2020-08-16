خالد النبوي ينعى والد زوجته: سأفتقد أباً حنوناً ورجلاً عظيماً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الأحد 2020/8/16 06:19 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/8/16 06:19 م بتوقيت أبوظبي

أعلن الفنان المصري خالد النبوى، الأحد، وفاة والد زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر". وقال النبوي: " حمايا الغالي عبد العظيم المغربي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى.. سوف أفتقد أباً حنوناً ورجلاً عظيماً علمنا أن نحب الوطن دون شروط وتحت أي ظروف وعلمنا أن أي إنسان عربي هو أخ ومصير مشترك.. الله يرحمك برحمته الواسعة".

يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "لما كنا صغيرين" وشاركه البطولة محمود حميدة وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم.

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