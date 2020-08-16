بالفيديو.. عفاف شعيب تكشف طلب شويكار الأخير

كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب عن وصية الفنانة الراحلة شويكار، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن شويكار طلبت منها في آخر مكالمة هاتفية بينهما ألا تنساها، وأن تدعو بالستر لها في الدنيا والآخرة.

وأشادت شعيب بشخصية شويكار، مشيرة إلى أنها كانت تمتاز بخفة الدم و طيبة القلب ولا يوجد بداخلها أي حقد أو غيرة.

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وكشفت عفاف شعيب أن الراحلة شويكار كانت حزينة في الفترة الأخيرة بسبب مرض نقيب السينمائيين المصريين الدكتور أشرف زكي، وتم التواصل بينهما لتطمئن على صحته.





وأكدت "عفاف" أن الفنانة شويكار لم تفكر في العودة مرة أخرى للتمثيل بسبب عدم قدرتها على الحركة، وكانت حريصة على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية.