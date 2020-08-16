شريف منير ينعى شويكار بفيديو مؤثر

حرص الفنان المصري شريف منير على نعي الفنانة الراحلة شويكار بطريقة مختلفة تعكس تقديره وحبه لها، إذ قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع أنستقرام، متحدثا عن علاقته بالفنانة الراحلة ومكانتها في عالم الفن.



وقال شريف منير خلال الفيديو: "انتي متعرفيش أنا كنت بستناكي كتير ازاي قدام الشاشة، كل ما تظهري كنت ببقى سعيد، ضحكتيني وعيطتيني وخليتيني في منتهى السعادة".

وأضاف: "انتي مدرسة والأستاذ كمان مدرسة، عملتوا جامعة كبيرة جامعة تمثيل وكوميديا واستعراض".

وكتب معلقا على الفيديو: "كانت حبيبتي جدا، وكانت بتشجعني وبتديني طاقة إيجابية مستمرة، لغاية مسلسل ونحب تاني ليه، هتوحشيني".

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وكانت الفنانة شويكار رحلت عن عالمنا عصر الجمعة الماضي إثر إصابتها بانفجار في المرارة عن عمر ناهز 82 عاما.

يذكر أن الفنانة شويكار من مواليد 24 نوفمبر/ تشرين الأول 1938، ونشأت وسط أسرة ثرية، وبدأت نجوميتها في مرحلة الستينيات خاصة بعدما وقفت أمام نجوم كبار مثل عمر الشريف في فيلم "حبي الوحيد" ورشدي أباظة في فيلم "الزوجة 13".

وشيع عدد كبير من نجوم الفن جثمان شويكار ظهر السبت الماضي بمقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.



