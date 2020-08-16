بالصور- أصدقاء وليد توفيق في قطر يقدمون المساعدات الى اللبنانيين

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Aug 16, 2020
على وقع كارثة مدينة بيروت، قام أصدقاء النجم العربي وليد توفيق من رجال اعمال عرب ومن مختلف الجاليات المقيمة في دولة قطر، بتقديم طائرتين من المساعدات للعائلات المنكوبة من انفجار بيروت وصلت صباح اليوم من الدوحة محملّة بالمواد الغذائية والأواني المنزلية وغيرها من الاحتياجات وبكثير من رسائل الحب لبيروت وأهلها.
اليكم بعض الصور من تسلّم وليد توفيق للمساعدات المقدمة من اصدقائه في قطر الى الشعب اللبناني.
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