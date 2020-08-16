عقيلة أردوغان تستقبل نجم بوليوود عامر خان

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"الخليج 365" من بيروت: استقبلت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، في قصر هوبر الرئاسي باسطنبول، نجم السينما الهندية عامر خان، الذي يزور تركيا لاستكمال تصوير فيلم جديد.

وجرى اللقاء بطلب من خان، حيث أطلع عقيلة الرئيس التركي على أبرز "مشاريع التقديمات الاجتماعية" التي يشرف عليها.

وهنأت أمينة أردوغان، خان على شجاعته في معالجة المشاكل الاجتماعية ببلاده من خلال أفلامه.

وذكر خان قصة دخوله لعالم السينما بتأثير من والدته المسلمة.

وتبادل الجانبان النقاط المشتركة بين المجتمعين التركي والهندي، والتركيبة الأسرية المتشابهة في البلدين.

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تجدر الإشارة أن خان يتواجد في تركيا لإتمام تصوير الفيلم، الذي توقف تصويره بالهند إثر تفشي كورونا.

وقرر خان نقل أعمال التصوير إلى تركيا، بعد أن أتيحت له الفرصة خلال زيارة أجراها سابقا لمعاينة البنية التحتية الفنية وإمكانيات تركيا في مجال السينما.

ومن المخطط أن تبدأ عمليات التصوير في أكتوبر المقبل وتستمر نحو 40 يوما.

يذكر أن الفيلم الجديد هو نسخة حديثة عن الفيلم الأمريكي "فورست غامب" الذي تم إنتاجه عام 1994 في الولايات المتحدة.